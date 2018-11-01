Кризис

Банк России зафиксировал в сентябре снижение темпа выдачи ипотеки на 2%

ЦБ РФ зафиксировал в сентябре снижение темпа выдач ипотеки. Банки в этом месяце предоставили ипотеку на сумму 255,3 млрд руб., то есть на 2% меньше, чем месяцем ранее, следует из материалов Банка России.



Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе-сентябре вырос на 61% — до 2 трлн 7 млрд. руб. Средневзвешенная ставка в сентябре снизилась до 9,41% с 9,42% в августе.

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