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9 из 10 жителей Свердловской области признают наличие дискриминации по возрасту на российском рынке труда

УрБК, Москва, 01.11.2018. По данным исследования, проведенного службой HeadHunter, 90% свердловчан ответили положительно на вопрос, есть ли дискриминация по возрастному признаку на российском рынке труда. За три года доля людей с таким мнением увеличилась почти вдвое — с 31% в 2015 году до 59% в 2018 году.



Кроме того, как сообщает пресс-служба компании, люди старше 45 лет тратят больше времени на поиски работы: в 40% случаев этот процесс может занимать более полугода, а вот вероятность найти работу в течение одной недели составляет всего 9%. В Свердловской области более полугода на поиск работы тратят 42% соискателей старшего возраста.



Основная проблема при трудоустройстве людей старше 45 лет — низкая зарплата, этот фактор отмечают 62% соискателей. Также участники опроса отмечают, что сложно найти работу с официальным оформлением по ТК РФ (31%) и удобную территориально (29%). Треть соискателей считают, что трудоустроиться им мешает высокая конкуренция в отрасли.



Таким образом, на одно резюме представителя старшего поколения приходится 1,8 приглашений на собеседование. Самое большое количество приглашений поступает соискателям в возрасте 18-24 года — 5,5.



20% соискателей старшего возраста сталкивались с отказом при приеме на работу — это самый высокий показатель из всех возрастных групп. Однако общая динамика положительная: в 2011 году доля отказов соискателям старше 45 лет составляла 30%. Среди причин 63% работодателей называют несоответствие зарплатных предложений и ожиданий, 57% — личные качества соискателей, 51% — отсутствие опыта по профилю компании. Возраст в числе причин отказа также назвали 51% работодателей.



Работодатели признают, что у возрастных работников есть свои преимущества: заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, опыт и знания, а также невысокие зарплатные ожидания.



«По закону возраст не может стать прямой причиной отказа кандидату, тем не менее мы видим достаточно высокий процент соискателей, которые с этим сталкивались. Некоторые работодатели опасаются, что возраст станет причиной низкой эффективности сотрудника. Так, принято считать, что чем старше человек, тем больше у него проблем со здоровьем, а значит, он чаще берет больничные и вообще трудится не в полную силу. Это может повлиять на решение работодателя. Но люди старше 45 лет сегодня — это совсем не то же самое, что 10, а тем более 20 лет назад. Они развиваются, ведут активную жизнь, следят за собой, заводят семьи — они моложе своих родителей в том же возрасте. А слабое здоровье, апатия могут быть и в 25 лет», — отметила директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

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