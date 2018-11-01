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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи — Ош
1 ноябрь 2018 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 ноября 2018 года начинает полеты по маршруту Ош — Сочи — Ош. Рейсы У6-2519/2520 будут выполняться каждое воскресенье.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, минимальная цена авиабилета в одну сторону — от 9 тыс. 800 руб. В стоимость включены багаж до 23 кг, ручная кладь — до 5 кг, питание и все сборы. Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства европейского концерна Airbus.
Напомним, что этой осенью «Уральские авиалинии» открыли сразу несколько рейсов в Киргизию. В город Ош теперь можно улететь из Краснодара, Анапы и Казани.
Билеты уже в продаже на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, минимальная цена авиабилета в одну сторону — от 9 тыс. 800 руб. В стоимость включены багаж до 23 кг, ручная кладь — до 5 кг, питание и все сборы. Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства европейского концерна Airbus.
Напомним, что этой осенью «Уральские авиалинии» открыли сразу несколько рейсов в Киргизию. В город Ош теперь можно улететь из Краснодара, Анапы и Казани.
Билеты уже в продаже на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
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