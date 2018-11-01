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Пять вагонов с бокситами сошли с рельсов в Каменске-Уральском

1 ноябрь 2018 (10:46)

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. На станции Каменск-Уральский сегодня утром сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

Авария произошла в 08.01 по местному времени. В вагонах перевозились бокситы.

«Нарушен габарит соседнего пути. Поднят восстановительный поезд станции Каменск-Уральский. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

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