Новости дня

В «Ингосстрах» поступило 8,8 тыс. заявлений клиентов «Натали Турс» на сумму более 1 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.11.2018. По состоянию на 29 октября 2018 года в страховую компанию «Ингосстрах» поступило 8 тыс. 847 заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов «Натали Турс» на общую сумму 1 млрд 094 млн 239 тыс. 588 руб.



Как сообщает пресс-служба страховщика, по договору с ООО «Панорама Тур» поступило 8 тыс. 679 заявлений на сумму 1 млрд 079 млн 957 тыс. 784 руб. а по договору с ООО «Агентство Путешествий Натали» — 168 заявлений на сумму 14 млн 281 тыс. 803 руб.



«Компания «Ингосстрах» произвела выплату страхового возмещения пострадавшим туристам ООО «Панорама Тур» по договору страхования. Страховщик произвел выплату страхового возмещения в 8 тыс. 164 случаях, решение об отказе в выплате страхового возмещения было принято в 175 случаях, также было зафиксировано 10 случаев добровольного отказа от выплаты возмещения», — говорится в сообщении.



Также производится выплата страхового возмещения клиентам ООО «Агентство Путешествий Натали» в размере 14 млн 157 тыс. 587 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: