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Недельные цены на моторное топливо в Свердловской области не изменились

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Цены на моторное топливо в Свердловской области на начало ноября 2018 года сохранились на уровне показателей, зафиксированных 24 октября.



По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.



Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,74 руб., и по отношению к 24 октября 2018 года она снизилась на 2 коп.

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