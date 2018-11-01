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Недельные цены на моторное топливо в Свердловской области не изменились
1 ноябрь 2018 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Цены на моторное топливо в Свердловской области на начало ноября 2018 года сохранились на уровне показателей, зафиксированных 24 октября.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,74 руб., и по отношению к 24 октября 2018 года она снизилась на 2 коп.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,74 руб., и по отношению к 24 октября 2018 года она снизилась на 2 коп.
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