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В Свердловской области пройдут общественные слушания по ремонту дорог

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области начало подготовку к проведению общественных слушаний региональной программы комплексного развития объединенной дорожной сети. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Программа разрабатывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», созданного в соответствии с майским указом президента России. Как сообщили в министерстве, мероприятие с участием общественности пройдет предположительно во второй половине ноября.



Напомним, что нацпроект станет продолжением федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), который реализуется на территории Екатеринбургской агломерации с 2017. В дополнение к Екатеринбургу в новую программу войдет Нижнетагильская агломерация. Кроме того, к улично-дорожной сети агломераций добавятся автострады за их пределами, соединяющие города с другими населенными пунктами области.



Ожидается, что национальный проект существенно увеличит долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям, вдвое сократит количество мест концентрации ДТП, сократить долю дорог, работающих в режиме перегрузки.



По предварительным данным, с 2019 по 2024 годы на реализацию нацпроекта в Свердловской области планируется привлечь 24,6 млрд руб. из федерального бюджета и 6,8 млрд руб. из региональной казны.



В 2018 году в рамках проекта БКД в общей сложности отремонтировано более 110 км дорожного покрытия на 35 участках улично-дорожной сети, а также и на 16 перекрестках Екатеринбурга обновлены светофоры. Всего на его реализацию в текущем году из бюджетов разных уровней направлено 1,8 млрд руб.

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