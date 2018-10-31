Новости дня
В Свердловской области пройдут общественные слушания по ремонту дорог
31 октябрь 2018 (16:56)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области начало подготовку к проведению общественных слушаний региональной программы комплексного развития объединенной дорожной сети. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Программа разрабатывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», созданного в соответствии с майским указом президента России. Как сообщили в министерстве, мероприятие с участием общественности пройдет предположительно во второй половине ноября.
Напомним, что нацпроект станет продолжением федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), который реализуется на территории Екатеринбургской агломерации с 2017. В дополнение к Екатеринбургу в новую программу войдет Нижнетагильская агломерация. Кроме того, к улично-дорожной сети агломераций добавятся автострады за их пределами, соединяющие города с другими населенными пунктами области.
Ожидается, что национальный проект существенно увеличит долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям, вдвое сократит количество мест концентрации ДТП, сократить долю дорог, работающих в режиме перегрузки.
По предварительным данным, с 2019 по 2024 годы на реализацию нацпроекта в Свердловской области планируется привлечь 24,6 млрд руб. из федерального бюджета и 6,8 млрд руб. из региональной казны.
В 2018 году в рамках проекта БКД в общей сложности отремонтировано более 110 км дорожного покрытия на 35 участках улично-дорожной сети, а также и на 16 перекрестках Екатеринбурга обновлены светофоры. Всего на его реализацию в текущем году из бюджетов разных уровней направлено 1,8 млрд руб.
Программа разрабатывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», созданного в соответствии с майским указом президента России. Как сообщили в министерстве, мероприятие с участием общественности пройдет предположительно во второй половине ноября.
Напомним, что нацпроект станет продолжением федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), который реализуется на территории Екатеринбургской агломерации с 2017. В дополнение к Екатеринбургу в новую программу войдет Нижнетагильская агломерация. Кроме того, к улично-дорожной сети агломераций добавятся автострады за их пределами, соединяющие города с другими населенными пунктами области.
Ожидается, что национальный проект существенно увеличит долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям, вдвое сократит количество мест концентрации ДТП, сократить долю дорог, работающих в режиме перегрузки.
По предварительным данным, с 2019 по 2024 годы на реализацию нацпроекта в Свердловской области планируется привлечь 24,6 млрд руб. из федерального бюджета и 6,8 млрд руб. из региональной казны.
В 2018 году в рамках проекта БКД в общей сложности отремонтировано более 110 км дорожного покрытия на 35 участках улично-дорожной сети, а также и на 16 перекрестках Екатеринбурга обновлены светофоры. Всего на его реализацию в текущем году из бюджетов разных уровней направлено 1,8 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область не осваивает выделенные ей средства на ремонт дорог
- СП: Свердловская область не осваивает выделенные ей средства на ремонт дорог
- На ремонт дорог Екатеринбургской городской агломерации выделят 4,7 млрд рублей
- В Екатеринбургской агломерации в 2017 году отремонтируют почти 684 километра автодорог
- Свердловская область получит 1,2 млрд руб. на проект «Безопасные и качественные дороги»