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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев занял 27 место в национальном рейтинге губернаторов
31 октябрь 2018 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев занял 27 место в национальном рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь 2018 года, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».
Результаты исследования получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Эксперты отнесли Евгения Куйвашева во вторую группу глав региона и оценивали его по выборам в Екатеринбургскую городскую думу. В дальнейшем его деятельность связывают с итогами голосования по заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
Результаты исследования получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Эксперты отнесли Евгения Куйвашева во вторую группу глав региона и оценивали его по выборам в Екатеринбургскую городскую думу. В дальнейшем его деятельность связывают с итогами голосования по заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
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