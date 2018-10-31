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Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 37 коп.
31 октябрь 2018 (15:53)
УрБК, Москва, 31.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 17,80 коп. до 65,59 руб., евро — на 37,29 коп. до 74,41 руб.
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