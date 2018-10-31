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Белоярская АЭС выпустила 30 тыс. мальков пестрого толстолобика в Белоярское водохранилище

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Белоярская АЭС в Заречном продолжает работы по зарыблению Белоярского водохранилища: 29 октября 2018 года в водоем было выпущено 30 тыс. мальков пестрого толстолобика. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



Всего до конца 2018 года в водохранилище планируется выпустить 269 тыс. мальков этого вида рыб.



Программу зарыбления Белоярская АЭС реализует с 2017 года. В прошлом году в водоем было также выпущено 269 тыс. штук рыбьей молоди. Атомная станция заселяет в водохранилище виды рыб на основании оценки и расчета, проведенных Уральским филиалом ФГУП «Госрыбцентр». Растительноядные виды рыб помогают предотвратить зарастание водорослями и «цветение» водоема, улучшая тем самым качество воды.



«Зарыбление — это увеличение биоразнообразия, направленное на улучшение экологической обстановки. В отличие от коммерческого зарыбления, в данном случае с помощью запуска определенных видов рыб решаются вопросы, связанные с экологией. Очень хорошо, что Белоярская АЭС рационально использует свой водоем, заботится о природных объектах, которыми пользуется, вкладывает средства в природоохранные проекты», — рассказала УрБК региональный руководитель по УрФО общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Юлия Корнеева.



Напомним, Белоярское водохранилище — один из крупнейших водоемов Свердловской области: протяжённость 25 км, площадь водного зеркала около 38 кв. км, средняя глубина — 7 м, максимальная глубина достигает 20 м. Это технологический водоем, который был искусственно создан в 1963 году на мелководной реке Пышме с целью охлаждения конденсаторов турбин атомной электростанции (в них прошедший через турбины водяной пар конденсируется и продолжает циркулировать в замкнутом контуре, а остаточное тепло рассеивается по водохранилищу). На берегах Белоярского водохранилища расположено множество баз отдыха, его акватория интенсивно используется жителями Екатеринбурга и других окрестных населенных пунктов для зимней и летней рыбалки, летнего отдыха на воде, занятий спортом.

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