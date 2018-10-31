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В суд направлено дело о нападении на салон сотовой связи в ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге
31 октябрь 2018 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Завершено расследование уголовного дела в отношении молодых людей, которые обвиняются в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи в ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, в преступную группу входили 12 человек. Среди них как граждане РФ, так и уроженцы двух бывших союзных республик.
Как ранее писал УрБК, 7 сентября 2017 года обвиняемые, трое из которых были вооружены деревянными палками, вошли в ТЦ «Кит» в Екатеринбурге. Часть из них напала на двух охранников ТЦ, а остальные вскрыли павильоны сотовой связи. Молодые люди похитили сотовые телефоны на сумму более 900 тыс. руб.
С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места происшествия, за исключением одного молодого человека, который, поскользнувшись, упал и был задержан охранниками торгового центра. В дальнейшем все нападавшие были задержаны сотрудниками полиции.
Как сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, в ходе допроса установлено, что уроженец среднеазиатской республики, приехавший в город на заработки, предложил своим сообщникам совершать преступные деяния с целью наживы.
«Так сформировалась группа лиц, состоящая из водителей и непосредственно из, так называемых, налетчиков. В результате противоправных действий данных лиц пострадало имущество трех организаций, расположенный в ТЦ. Сотрудники полиции допросили всех подозреваемых по уголовному делу, которые признали свою вину в содеянном», — отмечают в полиции.
В отношении пяти обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, в преступную группу входили 12 человек. Среди них как граждане РФ, так и уроженцы двух бывших союзных республик.
Как ранее писал УрБК, 7 сентября 2017 года обвиняемые, трое из которых были вооружены деревянными палками, вошли в ТЦ «Кит» в Екатеринбурге. Часть из них напала на двух охранников ТЦ, а остальные вскрыли павильоны сотовой связи. Молодые люди похитили сотовые телефоны на сумму более 900 тыс. руб.
С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места происшествия, за исключением одного молодого человека, который, поскользнувшись, упал и был задержан охранниками торгового центра. В дальнейшем все нападавшие были задержаны сотрудниками полиции.
Как сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, в ходе допроса установлено, что уроженец среднеазиатской республики, приехавший в город на заработки, предложил своим сообщникам совершать преступные деяния с целью наживы.
«Так сформировалась группа лиц, состоящая из водителей и непосредственно из, так называемых, налетчиков. В результате противоправных действий данных лиц пострадало имущество трех организаций, расположенный в ТЦ. Сотрудники полиции допросили всех подозреваемых по уголовному делу, которые признали свою вину в содеянном», — отмечают в полиции.
В отношении пяти обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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