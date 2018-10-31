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«Уральские авиалинии» предлагают спеццены на новогодние рейсы в Прагу из Екатеринбурга
31 октябрь 2018 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам специальные цены на новогодние рейсы Екатеринбург — Прага — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Приобрести билет на популярное направление можно по цене от 9 тыс. 775 руб. в одну сторону. Все сборы включены. Новогодние рейсы будут выполняться в период с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.
«Прага в любое время года поразит туристов своим неповторимым европейским очарованием, но особенно прекрасна она в новогодний праздничный период. С конца ноября рождественские ярмарки уже ждут своих гостей в Пражском Граде, на Вацлавской площади, Староместской площади и других известных площадях города. Для посетителей приготовлены новогодние сувениры, изделия из дерева и богемского стекла и традиционные деликатесы: пражская ветчина, жареные каштаны, трдельники, блинчики, ваноква (печенье с изюмом) и словацкое медовое пиво. Особое удовольствие для туристов — это прогуляться по празднично украшенному городу, светящемуся гирляндами и украшениями», — рассказали в пресс-службе.
Благодаря партнерским отношениям с национальным чешским перевозчиком Czech Airlines, пассажиры «Уральских авиалиний» без труда смогут улететь из Праги в любую точку Европы.
Билеты на рейс уже в продаже в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 . К оплате доступны бонусы «Крылья».
Приобрести билет на популярное направление можно по цене от 9 тыс. 775 руб. в одну сторону. Все сборы включены. Новогодние рейсы будут выполняться в период с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года.
«Прага в любое время года поразит туристов своим неповторимым европейским очарованием, но особенно прекрасна она в новогодний праздничный период. С конца ноября рождественские ярмарки уже ждут своих гостей в Пражском Граде, на Вацлавской площади, Староместской площади и других известных площадях города. Для посетителей приготовлены новогодние сувениры, изделия из дерева и богемского стекла и традиционные деликатесы: пражская ветчина, жареные каштаны, трдельники, блинчики, ваноква (печенье с изюмом) и словацкое медовое пиво. Особое удовольствие для туристов — это прогуляться по празднично украшенному городу, светящемуся гирляндами и украшениями», — рассказали в пресс-службе.
Благодаря партнерским отношениям с национальным чешским перевозчиком Czech Airlines, пассажиры «Уральских авиалиний» без труда смогут улететь из Праги в любую точку Европы.
Билеты на рейс уже в продаже в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 . К оплате доступны бонусы «Крылья».
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