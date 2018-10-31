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Минфин РФ на аукционе 31 октября предложит ОФЗ на 20 млрд рублей

УрБК, Москва, 31.10.2018. Минфин РФ на аукционе 31 октября 2018 года предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 20 млрд руб., говорится в сообщении министерства.



Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 млрд руб. и ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 5 млрд руб.



На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 октября, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 14,186 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб. Облигации серии 26225 с погашением в мае 2034 года ведомство разместило на 4,186 млрд руб. при лимите в 10 млрд руб., облигации серии 26223 с погашением в феврале 2024 года Минфин продал на все 10 млрд руб. при спросе в 25,6 млрд руб.



Всего в IV квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 310 млрд руб. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 125 млрд руб., от пяти до 10 лет включительно — 110 млрд руб., от 10 лет — 75 млрд руб.

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