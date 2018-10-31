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Свердловские налоговики с начала года дополнительно начислили в бюджет РФ 5,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. За 9 месяцев 2018 года по результатам контрольной работы налоговые органы Среднего Урала дополнительно начислили платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации на 5,7 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций (далее — налог на прибыль). В совокупности они составили 84,4% в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.



Так, по по НДС дополнительно начислено платежей 1,9 млрд руб. (58% от общей суммы дополнительно начисленных платежей по налоговым проверкам). По налогу на прибыль — 590,1 млн руб. (17,8%), а по НДФЛ — 223,4 млн руб. (8,6%).

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