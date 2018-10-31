Новости дня
Свердловские налоговики с начала года дополнительно начислили в бюджет РФ 5,7 млрд рублей
31 октябрь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. За 9 месяцев 2018 года по результатам контрольной работы налоговые органы Среднего Урала дополнительно начислили платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации на 5,7 млрд руб.
Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций (далее — налог на прибыль). В совокупности они составили 84,4% в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.
Так, по по НДС дополнительно начислено платежей 1,9 млрд руб. (58% от общей суммы дополнительно начисленных платежей по налоговым проверкам). По налогу на прибыль — 590,1 млн руб. (17,8%), а по НДФЛ — 223,4 млн руб. (8,6%).
Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций (далее — налог на прибыль). В совокупности они составили 84,4% в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.
Так, по по НДС дополнительно начислено платежей 1,9 млрд руб. (58% от общей суммы дополнительно начисленных платежей по налоговым проверкам). По налогу на прибыль — 590,1 млн руб. (17,8%), а по НДФЛ — 223,4 млн руб. (8,6%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I полугодие свердловские налоговые службы доначислили в бюджет РФ 3,8 млрд рублей
- Налоговые органы Свердловской области дополнительно начислили в бюджет РФ более 9 млрд рублей
- В результате налоговых проверок в Свердловской области в бюджет РФ дополнительно взыскали более 6 млрд рублей
- В I полугодии налоговые органы Свердловской области дополнительно перечислили в бюджет более 4 млрд рублей
- По результатам проверок налоговыми органами Свердловской области доначислено в бюджет РФ более 8 млрд рублей