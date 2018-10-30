Кризис

Банк России увязывает инфляционные ожидания россиян с ценами на бензин

В октябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,8 п.п., до 9,3%, говорится в докладе Центробанка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». По данным ЦБ, снижение обусловлено тем, что граждан стал меньше беспокоить рост цен на бензин.



В исследовании указывается, что это снижение достаточно существенно, но показатель пока не вернулся к уровням начала 2018 года.



«Доля респондентов, отметивших быстрый рост цен на бензин за прошедший месяц, снова снизилась (до 31% после 36% в сентябре). Однако, несмотря на то, что цены на бензин в целом стабильны уже четыре месяца, бензин остается на втором месте в списке товаров, которые кажутся людям наиболее подорожавшими», — отмечают авторы исследования.



Другой причиной снижения инфляционных ожиданий стала стабилизация курса рубля. Ослабление рубля стало реже упоминаться среди причин инфляции. Снизилась доля опрошенных, ожидающих ослабления рубля в ближайший год (с 50 до 41% в октябре). Оценка респондентами текущего уровня инфляции практически не изменилась (10,1% после 10,2% в сентябре). При этом доля считающих, что цены за год выросли больше, чем в полтора раза, снизилась до исторического минимума — 0,8%.



«Снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым. Как видно по реакции на цены на бензин, ожидания населения остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям», — говорится в отчете.



Говоря о будущей инфляции, респонденты склонны выделять особые категории-маркеры, по которым они делают оценки будущих темпов прироста цен. Так, цены на бензин остаются фактором номер один, по которому респонденты оценивают будущую инфляцию. 43% опрошенных уверены, что в случае роста цен на бензин ускорится и инфляция в целом.



На втором и третьем местах — ослабление рубля и цены на продукты в целом (33 и 30% соответственно). Предстоящее повышение НДС по-прежнему очень мало влияет на ожидания населения.



«Такое большое внимание к ценам на отдельные товары, изменчивость которых выше, чем в среднем по потребительской корзине, делает инфляционные ожидания неустойчивыми и может привести к возобновлению их роста в ближайшие месяцы. Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна ближе к концу текущего года», — отмечают авторы исследования.



В потребительских настроениях респондентов не произошло значительных изменений. Оценка населением текущей и будущей динамики доходов стабильна в последние два месяца. Чаще всего респонденты ожидают неизменности материального положения в будущем. Респонденты чаще стали говорить, что текущее время подходит для крупных трат, и реже — для сбережений. Однако отношение к крупным покупкам остается значительно более негативным, чем в 2014 году. Большинство респондентов по-прежнему предпочитают откладывать свободные деньги (53%), а не тратить (32%).

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