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Объем производства южноуральского аграрного комплекса вырос до 126 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 30.10.2018. С 2014 года объем производства аграрного комплекса увеличился в денежном выражении на одну треть — с 97 млрд до 126 млрд руб. Это позволило Челябинской области занять лидирующие позиции по ряду направлений сельского хозяйства в РФ.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства области, в результате планомерной политики правительства области за последние четыре года в регионе сформировалась благоприятная экономическая ситуация. Заданная положительная динамика продолжается в 2018 году. Так, по итогам первых восьми месяцев 2018 года Челябинская область занимает в России первое место по производству макаронных изделий, третье место — по производству мяса птицы, шестое — по производству мяса всех видов и производству куриных яиц, восьмое — по производству свинины.



«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Драйвером регионального сельхозпроизводства является мясная отрасль. В растениеводстве из всех субъектов Уральского федерального округа Челябинская область имеет самую большую посевную площадь — 1,9 млн га. В последние годы, благодаря развитию рынка, существенно увеличен клин масличных культур (подсолнечник, рапс, лен, горчица, соя). Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) увеличились за период с 2014 года по 2017 год — в два раза, с 1 млн 140 тыс. т до 2 млн 307 тыс. т. В 2017 году был собран самый большой урожай в Челябинской области за последние 25 лет. В 2018 году аграрии региона собрали в бункерном весе 1 млн 903 тыс. т зерна.



Область имеет мощный кластер перерабатывающей промышленности — 821 предприятие. Это является значительным резервом для реализации инвестиционных проектов, укрепления сырьевой базы, развития экспортной составляющей АПК. Мясная продукция и зерновая переработка сегодня активно поставляются за пределы региона. Достаточно сказать, что вывоз составляет более 80% макаронных изделий, более 80% — муки и круп, в том числе на экспорт. В последние годы большим спросом пользуется растительное масло.



С 2014 года в регионе реализовано 18 инвестиционных проектов стоимостью около 35,8 млрд руб. Построены с нуля новые птицеводческие площадки и две птицефабрики в Кунашакском и Нагайбакском районах. Аналогичные процессы увеличения мощностей, модернизации производства наблюдаются в свиноводстве. В начале 2018 года в области открыт новый завод по производству напитков из растительного сырья — первый в России.



Среди крупных проектов, планируемых к запуску, — строительство тепличного комплекса «Горный» при участии Фонда моногородов, строительство завода по производству осетровых пород рыб.



Реализации инвестиционных проектов и развитию отраслей способствует выстроенная эффективная система государственной поддержки на основе федерального и регионального субсидирования. Годовой объем государственной поддержки составляет 4,4 млрд руб. На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов реализуются такие важные направления как несвязанная поддержка в растениеводстве, субсидирование приобретения элитных семян, поддержка производства молока, субсидии на содержание племенных животных и приобретение генетического материала, строительство новых ферм и комплексов (капексы), грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных производственных кооперативов.



По системе льготного кредитования в 2018 году оформлено краткосрочных кредитов на сумму 8,7 млрд руб., долгосрочных инвестиционных — на сумму 3,6 млрд руб.



В 2017 году объём субсидий на приобретение техники составил 200 млн руб., что в совокупности с федеральными льготами сельскохозяйственным товаропроизводителям позволило приобрести машин и оборудования на сумму два миллиарда рублей.



Активизация закупок отечественной техники способствует развитию рынка сельскохозяйственного машиностроения. На территории Челябинской области имеется целый ряд промышленных предприятий, занимающихся производством оборудования для аграриев. В 2017 году на базе десяти наукоёмких предприятий была создана Ассоциация «Промышленный кластер «УралАгроМаш». Предприятия кластера принимают участие в модернизации отрасли птицеводства и других отраслей животноводства, в производстве запасных частей. С участием кластера уже проведена реконструкция инкубатора на Сосновской птицефабрике, замещено оборудование французского производителя для осеменения птицы на ООО «Чебаркульская птица».

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