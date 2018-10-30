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Гражданин Китая сможет вернуть более 100 тыс. рублей за оформление покупки в Екатеринбурге по системе Tax Free

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Таможня Кольцово зарегистрировала заявку на возврат налога на добавленную стоимость от гражданина Китая. Пассажир вылетал из Екатеринбурга и вывозил с собой ювелирные украшения, которые купил в магазине Санкт-Петербурга, подключенном к системе Tax Free. Стоимость покупки составила больше полумиллиона рублей, а сумма компенсации — 103 тыс. 360 руб. сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Со дня ввода Tax Free в аэропорту Кольцово это самая крупная сумма. Всего же за пять месяцев работы системы к таможенным инспекторам обратились 90 иностранных туристов для проверки документов и возврата налога. Подавляющее большинство пассажиров — граждане Китая, которые совершали покупки на крупные суммы в столичных магазинах. С июня по сентябрь в аэропорту уральской столицы действовал один оператор — Global Blue, но в октябре к нему присоединился HiSky», — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Напомним, что воспользоваться Tax Free могут только граждане стран, не входящих в ЕАЭС. Tax Free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб. Важно, что компенсация не предусмотрена для подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачная продукция, автомобили. Для возврата НДС, иностранцу необходимо предъявить таможенному инспектору на вылете приобретенный товар и платежные документы. После проверки таможенник проставляет специальные отметки, тем самым подтверждая факт вывоза товара. Авиапассажир вправе обращаться за возвратом налога к международным операторам.

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