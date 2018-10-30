Новости дня

В Екатеринбурге осудили хакера за хищение 1,2 млрд рублей и взлом базы данных аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. В Екатеринбурге вынесен приговор члену преступного сообщества Игорю Маковкину за хищение 1,2 млрд руб. и взлом базы данных аэропорта Кольцово, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, И. Маковкин совместно с другими членами преступного сообщества в период с мая 2015 года по апрель 2016 года создал и распространил через интернет вредоносное программное обеспечение. В результате этого он и его соучастники поучили доступ к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 млрд руб.



Кроме того, используя вредоносное программное обеспечение, члены преступного сообщества получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.



И. Маковкин в декабре 2016 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений в отношении организатора преступного сообщества и иных соучастников.



Обвиняемый подробно описал обстоятельства совершенных преступлений, схемы неправомерного доступа к локальным компьютерным сетям с использованием вредоносных программ и хищении денежных средств со счетов кредитных организаций и юридических лиц.



Также он дал показания о своем участии в незаконной деятельности по созданию и распространению вредоносного программного оборудования на компьютеры одной из компаний, неправомерном доступе к информации и хищению денежных средств в сумме 10,6 млн руб.



В отношении остальных участников преступного сообщества расследование продолжается.



Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Маковкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, суд удовлетворил заявленные гражданские иски о возмещении ущерба, обращено взыскание на арестованное имущество.



Приговор не вступил в законную силу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: