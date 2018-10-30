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В Екатеринбурге осудили хакера за хищение 1,2 млрд рублей и взлом базы данных аэропорта Кольцово
30 октябрь 2018 (15:49)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. В Екатеринбурге вынесен приговор члену преступного сообщества Игорю Маковкину за хищение 1,2 млрд руб. и взлом базы данных аэропорта Кольцово, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, И. Маковкин совместно с другими членами преступного сообщества в период с мая 2015 года по апрель 2016 года создал и распространил через интернет вредоносное программное обеспечение. В результате этого он и его соучастники поучили доступ к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 млрд руб.
Кроме того, используя вредоносное программное обеспечение, члены преступного сообщества получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
И. Маковкин в декабре 2016 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений в отношении организатора преступного сообщества и иных соучастников.
Обвиняемый подробно описал обстоятельства совершенных преступлений, схемы неправомерного доступа к локальным компьютерным сетям с использованием вредоносных программ и хищении денежных средств со счетов кредитных организаций и юридических лиц.
Также он дал показания о своем участии в незаконной деятельности по созданию и распространению вредоносного программного оборудования на компьютеры одной из компаний, неправомерном доступе к информации и хищению денежных средств в сумме 10,6 млн руб.
В отношении остальных участников преступного сообщества расследование продолжается.
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Маковкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил заявленные гражданские иски о возмещении ущерба, обращено взыскание на арестованное имущество.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, И. Маковкин совместно с другими членами преступного сообщества в период с мая 2015 года по апрель 2016 года создал и распространил через интернет вредоносное программное обеспечение. В результате этого он и его соучастники поучили доступ к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 млрд руб.
Кроме того, используя вредоносное программное обеспечение, члены преступного сообщества получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
И. Маковкин в декабре 2016 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений в отношении организатора преступного сообщества и иных соучастников.
Обвиняемый подробно описал обстоятельства совершенных преступлений, схемы неправомерного доступа к локальным компьютерным сетям с использованием вредоносных программ и хищении денежных средств со счетов кредитных организаций и юридических лиц.
Также он дал показания о своем участии в незаконной деятельности по созданию и распространению вредоносного программного оборудования на компьютеры одной из компаний, неправомерном доступе к информации и хищению денежных средств в сумме 10,6 млн руб.
В отношении остальных участников преступного сообщества расследование продолжается.
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Маковкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил заявленные гражданские иски о возмещении ущерба, обращено взыскание на арестованное имущество.
Приговор не вступил в законную силу.
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