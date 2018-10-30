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Объем ввода жилья в Свердловской области сократился на 7,9%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. С января по сентябрь 2018 года объем введенного жилья в Свердловской области сократился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Свердловскстата.



За 9 месяцев текущего года были введены в эксплуатацию дома общей площадью 1 млн 118,6 тыс. кв. м. Одновременно с этим на 18,7% вырос объем жилья, построенного населением — 621,9 тыс. кв. м.



«Строительная деятельность. Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2018 года составил 128,5 млрд руб. или 119,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в сопоставимой оценке)», — говорится в докладе Свердловскстата.



На 1 октября 2018 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов по строительным организациям составил 4,5 млрд руб.

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