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За 9 месяцев в банках Свердловской области выявили в два раза меньше поддельных банкнот, чем в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. За 9 месяцев 2018 года в банковских учреждениях Свердловской области были выявлены 332 поддельные банкноты на сумму более 1,3 млн руб. Это почти вдвое меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ.



Среди фальшивок чаще всего встречаются банкноты номиналом 5 000 руб. (247 штук) и 1 000 руб. (72 штуки). Обнаружено также по 5 штук 100-рублевых и 500-рублевых фальшивых банкнот.



Были изъяты и три простейших копии двухтысячных купюр без воспроизведения каких-либо признаков защиты.



В небольшом количестве встречаются поддельные монеты, в основном — пятирублевые. С начала года в области их было выявлено 18 штук. Кроме того, была обнаружена 31 поддельная банкнота иностранных государств (преимущественно — доллары США).



Всего на территории, подведомственной Уральскому главному управлению, за 9 месяцев было выявлено 1 тыс. 669 поддельных банкнот. Это почти в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.



«В последнее время торговые точки оснащаются техническими средствами для определения подлинности банкнот, повышается профессионализм кассовых работников и финансовая грамотность населения, при этом защитные признаки денежных знаков Банка России постоянно совершенствуются. Кроме того, изготовление и сбыт поддельных денежных знаков стали менее выгодными, а неотвратимость разоблачения и наказания преступников возросла. Все это в конечном итоге приводит к сокращению количества выявленных фальшивых банкнот», — отметил начальник Управления наличного денежного обращения Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

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