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Сотрудники Группы ЧТПЗ завоевали десять медалей на WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Десять медалей завоевали сотрудники Группы ЧТПЗ на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), сообщает пресс-служба компании.



По две золотых медали (на национальном и международном уровнях) получили ведущий специалист Артем Рогозинников и электрогазосварщик Максим Корякин в компетенциях «Промышленная робототехника» и «Реверсивный инжиниринг». Серебряным призером в компетенции «Промышленная механика и монтаж» стал Николай Пермин. Пять бронзовых наград получили сотрудники Группы ЧТПЗ в компетенциях «Сварочные технологии», «Промышленная автоматика» и «Технологии композитов».



«Группа ЧТПЗ принимает участие во всех чемпионатах сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills. Благодаря нашим талантливым и высококлассным сотрудникам теперь на счету компании 88 медалей различного достоинства», — отметила директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.



По итогам конкурса, который в рамках чемпионата провел союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Группа ЧТПЗ заняла второе место среди компаний, использующих инструменты WorldSkils в работе с персоналом. Использование стандартов WorldSkills позволяет предприятиям повысить производительность труда, осуществлять подготовку кадров с учетом мировых стандартов.



Представители Группы ЧТПЗ приняли участие в работе окружных сессий и круглых столов WorldSkills Hi-Tech. На открытом пленарном заседании «Рынок труда: переквалификация 50+» своим опытом поделился мастер производственного обучения образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» Булат Ибраев. В сентябре он завоевал «золото» в финале I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых».



Особый интерес у гостей и участников вызвал стенд Группы ЧТПЗ. Помимо информативной части, здесь можно было сыграть в пинг-понг на столах, изготовленных в виде труб большого диаметра. За время проведения чемпионата стенд посетили более тысячи человек.

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