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Экологический сбор может увеличить потребительские цены минимум на 1%

УрБК, Москва, 30.10.2018. Производители продуктов питания и напитков предупредили правительство о возможном повышении потребительских цен минимум на 1% из-за планируемого увеличения ставки экологического сбора, пишет «Коммерсантъ».



«Увеличение ставки экологического сбора приведет помимо удорожания продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов», — говорится в письме исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.



Данное письмо является ответом представителей отрасли на инициативу Минприроды повысить с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств.



Производителей пива волнует предложение Минприроды повысить экосбор для металлических упаковок из алюминия с текущих 2,423 тыс. руб. за тонну до 20 тыс. руб., а для упаковочного материала из полимера — с 3,844 тыс. руб. за тонну до 10,432 тыс. руб. В своем письме глава союза просит не повышать ставки в 2019 году.



«Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет», — предлагает Вячеслав Мамонтов.



С аналогичным предложением уже выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров.



О своем неприятии предлагаемых Минприроды ставок экосбора заявил и Национальный союз производителей молока, направивший соответствующие письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. Союз предлагает проиндексировать экосбор на 2019 год, умножив действующие ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017-2019 годы (равен 1,114), указанных в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года.



В ассоциации «РусПэк» (объединяет, в частности, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak) в своем отзыве на законопроект Минприроды прямо пишут, что это делается по предложению «единичных (в пределах десяти) компаний-переработчиков».



Между тем, как пишет Вячеслав Мамонтов, только в 2014 году мощности переработчиков термопластиковых бутылок, составлявшие 177 тыс. т в год, были загружены на 50-60% из-за отсутствия сырья. Повышение ставок экосбора — попытка за счет других производителей поддержать неэффективные компании, занимающиеся утилизацией, утверждают пивовары.



«РусПэк» пишет в своем отзыве, что результаты исследования, проведенные ассоциацией, «свидетельствуют об отсутствии прозрачной и унифицированной информации по ценообразованию в отрасли». Так, стоимость транспортировки отходов в зависимости от регионов варьируется от 833 до 3,575 тыс. руб. за тонну, а утилизации — от 7,6 тыс. до 65,15 тыс. руб. за тонну.



«Ценообразование на этом рынке непрозрачно, — подтверждает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — По опыту рынка подакцизных товаров можно предположить, что это подтолкнет развитие теневого рынка торговли актами утилизации».

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