Новости дня

Власти Екатеринбурга заказали противогололедные реагенты на 71 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. На сайте госзакупок администрация Екатеринбурга разместила заявки на противогололедные материалы на предстоящую зиму. Сумма двух аукционов составляет 71,5 млн руб. (9,63 млн руб. и 61,93 млн руб.).



«Комплекс включает противогололедный материал для зимнего содержания дорог и средство для мытья дорожных покрытий, предназначенное для мойки после завершения зимнего сезона. Материалы, включенные в комплекс зимнего содержания, должны обеспечивать наименьшее негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье жителей Екатеринбурга в соответствии с федеральными законами», — указано в техническом задании.



В составе материалов 4,1 тыс. т реагента и 700 литров жидкости для помывки. Результаты торгов объявят 19 ноября.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: