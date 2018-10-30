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Власти Екатеринбурга заказали противогололедные реагенты на 71 млн рублей
30 октябрь 2018 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. На сайте госзакупок администрация Екатеринбурга разместила заявки на противогололедные материалы на предстоящую зиму. Сумма двух аукционов составляет 71,5 млн руб. (9,63 млн руб. и 61,93 млн руб.).
«Комплекс включает противогололедный материал для зимнего содержания дорог и средство для мытья дорожных покрытий, предназначенное для мойки после завершения зимнего сезона. Материалы, включенные в комплекс зимнего содержания, должны обеспечивать наименьшее негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье жителей Екатеринбурга в соответствии с федеральными законами», — указано в техническом задании.
В составе материалов 4,1 тыс. т реагента и 700 литров жидкости для помывки. Результаты торгов объявят 19 ноября.
«Комплекс включает противогололедный материал для зимнего содержания дорог и средство для мытья дорожных покрытий, предназначенное для мойки после завершения зимнего сезона. Материалы, включенные в комплекс зимнего содержания, должны обеспечивать наименьшее негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье жителей Екатеринбурга в соответствии с федеральными законами», — указано в техническом задании.
В составе материалов 4,1 тыс. т реагента и 700 литров жидкости для помывки. Результаты торгов объявят 19 ноября.
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