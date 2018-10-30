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Суд вынес приговор бывшему руководителю ОМВД по Сухому Логу за превышение полномочий и растрату
30 октябрь 2018 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Сухоложский городской суд вынес приговор бывшему начальнику городского отдела МВД Юрию Басову, его экс-заместителям Павлу Шабурову и Артему Лешукову, а также бывшему руководителю угрозыска ОМВД Тимуру Саджаю, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Подсудимые были признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения». Кроме того, Юрий Басов был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения» за хищение 539 л бензина Аи-95.
Как было установлено в суде, в октябре 2016 года к Ю. Басову обратился знакомый, имеющий «вес и влияние в коммерческих и политических кругах» Сухого Лога. Проситель пожаловался на своего сына и предложил начальнику ОМВД помочь в разрешении семейного конфликта.
Юрий Басов привлек для этого своих подчиненных. Затем сотрудники полиции на служебном автомобиле повезли молодого человека на кладбище. По дороге они начали угрожать потерпевшему и избивать его.
«По пути следования от кладбища до г. Сухой Лог Шабуров в служебном автомобиле применил также к потерпевшему физическую силу, нанес ему рукой не менее 15 ударов по голове, не менее 4 ударов по туловищу, а также, надавив рукой на шею, перекрыл ему доступ кислорода, причинив потерпевшему физическую боль», — говорится в сообщении.
Потерпевший после примененного сотрудниками полиции в отношении него насилия извинился перед своим отцом за свое поведение.
После возбуждения уголовного дела все обвиняемые были уволены из органов внутренних дел.
«Все должностные лица, о которых идет речь, были выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД совместно с коллегами из ФСБ. Всех подозреваемых сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, а позже уволили по отрицательным мотивам. Собранные сыщиками материалы были переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сухоложский городской суд назначил наказание Юрию Басову в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно, Павлу Шабурову, Артему Лешукову, Тимуру Саджая — по 3 года 2 месяца лишения свободы условно.
Подсудимые были признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения». Кроме того, Юрий Басов был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата вверенного имущества, с использованием служебного положения» за хищение 539 л бензина Аи-95.
Как было установлено в суде, в октябре 2016 года к Ю. Басову обратился знакомый, имеющий «вес и влияние в коммерческих и политических кругах» Сухого Лога. Проситель пожаловался на своего сына и предложил начальнику ОМВД помочь в разрешении семейного конфликта.
Юрий Басов привлек для этого своих подчиненных. Затем сотрудники полиции на служебном автомобиле повезли молодого человека на кладбище. По дороге они начали угрожать потерпевшему и избивать его.
«По пути следования от кладбища до г. Сухой Лог Шабуров в служебном автомобиле применил также к потерпевшему физическую силу, нанес ему рукой не менее 15 ударов по голове, не менее 4 ударов по туловищу, а также, надавив рукой на шею, перекрыл ему доступ кислорода, причинив потерпевшему физическую боль», — говорится в сообщении.
Потерпевший после примененного сотрудниками полиции в отношении него насилия извинился перед своим отцом за свое поведение.
После возбуждения уголовного дела все обвиняемые были уволены из органов внутренних дел.
«Все должностные лица, о которых идет речь, были выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД совместно с коллегами из ФСБ. Всех подозреваемых сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, а позже уволили по отрицательным мотивам. Собранные сыщиками материалы были переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сухоложский городской суд назначил наказание Юрию Басову в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно, Павлу Шабурову, Артему Лешукову, Тимуру Саджая — по 3 года 2 месяца лишения свободы условно.
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