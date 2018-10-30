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ЕВРАЗ вошел в тройку победителей командного зачета чемпионата WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Команда ЕВРАЗа вошла в тройку лидеров в медальном зачете национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, завоевав две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами в восьми компетенциях из двенадцати. Об этом сообщает управление по связям с общественностью предприятия.



«Юниоры также выступили успешно. В компетенции «Электромонтаж 12+» воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» Григорий Чекушин и Макар Мухин выиграли серебряные медали, ученики 7-го класса подшефной школы № 49 Нижнего Тагила Максим Чердников и Данил Чадов взяли бронзу», — говорится в сообщении.



Золотые призеры: Владимир Бутлевич, компетенция «Обработка листового металла», Артем Казанцев и Александр Юнышев, «Мобильная робототехника».



Серебряные: Андрей Кваст, «Промышленная автоматика», Илья Матинин, «Неразрушающий контроль», Алексей Богданов, «Электромонтаж», Алексей Виригин, Юлия Сусова, Разия Гвоздева, Наталья Семенова, «Инженерное проектирование».



Бронзовые: Максим Игнатов и Артем Чураков, «Мехатроника», Сергей Нагибин, «Реверсивный инжиниринг.



Опыт подготовки сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК на базе учебно-производственного участка комбината был отмечен в номинации «Лучшие практики корпоративных учебных центров с использованием инструментов WorldSkills».



«Чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это демонстрация новых граней рабочих профессий. В металлургию приходят новые направления. Большое количество труда автоматизировано, появилось много цифровых технологий, роботизации. У нас запланирован большой объем инвестиций в развитие производства. Мы модернизируем оборудование, ставим современные станки. Для их обслуживания нужны люди с определенными компетенциями и знаниями», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Наталья Ионова.

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