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Систему оповещения россиян о долгах с помощью sms планируют запустить с 1 января 2020 года
30 октябрь 2018 (10:24)
УрБК, Москва, 29.10.2018. Система уведомления граждан о долгах с помощью юридически значимых sms должна заработать в России с 1 января 2020 года. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в интервью газете «Известия».
«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через sms или портал госуслуг. Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать», — рассказал Д. Аристов.
Также, по его словам, в ФССП разработан инструментарий для межведомственного электронного документооборота. Остались организационные моменты, которые планируется устранить в течение года.
«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через sms или портал госуслуг. Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать», — рассказал Д. Аристов.
Также, по его словам, в ФССП разработан инструментарий для межведомственного электронного документооборота. Остались организационные моменты, которые планируется устранить в течение года.
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