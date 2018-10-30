Новости дня

Систему оповещения россиян о долгах с помощью sms планируют запустить с 1 января 2020 года

УрБК, Москва, 29.10.2018. Система уведомления граждан о долгах с помощью юридически значимых sms должна заработать в России с 1 января 2020 года. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в интервью газете «Известия».



«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через sms или портал госуслуг. Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать», — рассказал Д. Аристов.



Также, по его словам, в ФССП разработан инструментарий для межведомственного электронного документооборота. Остались организационные моменты, которые планируется устранить в течение года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: