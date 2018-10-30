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В Челябинске перед судом предстанут двое полицейских по обвинению в сбыте 1 млн бутылок водки

УрБК, Челябинск, 30.10.2018. В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции и предпринимателя, обвиняемых в нелегальном сбыте почти 1 млн бутылок водки с подведомственного склада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.



По версии следствия, в 2013-2014 годах начальник следственной части городского УМВД и следователь полиции сбыли около 945 тыс. бутылок водочной продукции, которые хранились на складе ГУ МВД России по Челябинской области. «Водно-спиртовая смесь» была продана через предпринимателя за 11,6 млн руб.



Затем следователь полиции по указанию своего начальника сфальсифицировал ряд протоколов следственных действий и процессуальных документов для сокрытия незаконного сбыта водки.



Уголовное дело в отношении полицейских и предпринимателя было возбуждено по части 2 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем», части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», части 2 статьи 303 УК РФ «Организация фальсификации доказательств», части 2 статьи 303 УК РФ «Пособничество в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий».



В ходе расследования обвиняемые полицейские были уволены из органов внутренних дел.

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