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Минфин РФ не будет пересматривать налог на «роскошь»
30 октябрь 2018 (09:43)
УрБК, Москва, 30.10.2018. Министерство финансов России не будет пересматривать налог на «роскошное имущество», сообщил в эфире программы «Познер» на «Первом канале» глава ведомства Антон Силуанов.
«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Антон Силуанов.
По его словам, у ввода прогрессивной шкалы налогообложения доходов есть свои «плюсы и минусы».
«Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул министр.
«Поэтому мы сейчас говорим о том, что сейчас нужно подтягивать зарплаты и пенсии», — добавил Антон Силуанов.
«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Антон Силуанов.
По его словам, у ввода прогрессивной шкалы налогообложения доходов есть свои «плюсы и минусы».
«Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул министр.
«Поэтому мы сейчас говорим о том, что сейчас нужно подтягивать зарплаты и пенсии», — добавил Антон Силуанов.
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