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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал два дня на консультации с нефтяниками по заморозке цен на бензин

УрБК, Москва, 30.10.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и курирующему ТЭК зампреду кабмина Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями из-за наблюдающихся в ряде случаев рост цен на бензин. Об этом сообщает «Прайм».



Дмитрий Медведев также заявил, что введет запретительные экспортные пошлины, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто.



«Хотел бы одну важную позицию обозначить. Я имею в виду цены на нефтепродукты. Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал Дмитрий Медведев в ходе совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.



«Я хотел бы, чтобы министерство энергетики непосредственно, курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями, где вы бы договорились о том, что будет подготовлен и принят план работы и режимное соглашение по поддержанию сложившихся цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо буквально в ближайшие дни мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильна», — сказал глава правительства РФ.



«Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить», — заключил Дмитрий Медведев.

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