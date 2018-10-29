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В Челябинской области выявили картель при торгах на поставку дезинфицирующих средств

УрБК, Челябинск, 29.10.2018. Челябинским УФАС России в 2018 году выявлены нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции в действиях ИП Гарапко Б.В., ООО «Олмед», ООО «Лаборатория Инсепта», ООО «КХФ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Речь идет о заключении соглашения, направленного на поддержание цены на 14 аукционах на поставку дезинфицирующих средств для нужд ряда медучреждений региона на общую сумму более 8,5 млн руб.



«Из проведенного анализа поведения участников в аукционах видно, что снижение цены контракта происходит незначительно. Одним из участников предлагается цена ниже начальной максимальной цены на 0,5%, вторым участником предлагается цена ниже не более чем на 1-2%. Каждый аукцион ограничивается одним ценовым предложениям от каждого участника. Таким образом, контракт заключается по цене, приближенной к начальной максимальной цене. Однако при вступлении в аукционы других добросовестных участников указанные лица активно участвуют в торгах, по результатам которых предлагают более выгодное предложение о цене контракта», — рассказали в пресс-службе.



При этом, несмотря на то, что ООО «Лаборатория Инсепта», ООО «Олмед», и ИП Гарапко Б.В., ООО «КХФ» зарегистрированы в разных субъектах РФ, действия по подаче заявок, участию в аукционах и подаче ценовых предложений осуществлялись указанными лицами с одних IP-адресов.



Изложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры, а также о действиях в интересах друг друга. В случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства участникам картеля грозят штрафы от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, то есть от 850 тыс. руб.



Решение обжалуется в Арбитражном суде Челябинской области.

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