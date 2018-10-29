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«Уральские авиалинии» открывают рейс в Зальцбург из Москвы
29 октябрь 2018 (17:11)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс в австрийский Зальцбург из Москвы. Полеты по маршруту Домодедово — Зальцбург — Домодедово будут выполняться с 29 декабря 2018 года по 30 марта 2019 по субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.
Дополнительно будет выполнено два рейса в период новогодних каникул: по средам 2 и 9 января 2018 года: им присвоен номер У6-3537/3538.
Стоимость авиабилета в одну сторону стартует от 78 евро (5 230 руб.) по тарифу «Промо»; «Эконом» обойдется в сумму от 90 евро (6 815 руб.) в одну сторону, включая багаж и один комплект горнолыжного снаряжения. Цена за перелет в обе стороны по тарифу «Промо» составит от 168 евро (12 706 руб.), «Эконом» с багажом — от 210 евро (15 876 руб.). Цены указаны с учетом всех сборов. Стоимость в рублях может измениться в зависимости от курса евро.
«В окрестностях Зальцбурга есть все условия для отличного катания. Дополнить впечатления от покорения Альпийских гор можно непосредственно в самом «Солёном городе». Зимой здесь особенно живописно: черепичные крыши, замок на горе и рождественские базары», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Зальцбург уже в продаже, их можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Дополнительно будет выполнено два рейса в период новогодних каникул: по средам 2 и 9 января 2018 года: им присвоен номер У6-3537/3538.
Стоимость авиабилета в одну сторону стартует от 78 евро (5 230 руб.) по тарифу «Промо»; «Эконом» обойдется в сумму от 90 евро (6 815 руб.) в одну сторону, включая багаж и один комплект горнолыжного снаряжения. Цена за перелет в обе стороны по тарифу «Промо» составит от 168 евро (12 706 руб.), «Эконом» с багажом — от 210 евро (15 876 руб.). Цены указаны с учетом всех сборов. Стоимость в рублях может измениться в зависимости от курса евро.
«В окрестностях Зальцбурга есть все условия для отличного катания. Дополнить впечатления от покорения Альпийских гор можно непосредственно в самом «Солёном городе». Зимой здесь особенно живописно: черепичные крыши, замок на горе и рождественские базары», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Зальцбург уже в продаже, их можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
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