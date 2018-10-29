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В III квартале 2018 года число выданных автокредитов выросло всего на 0,5%

УрБК, Москва, 29.10.2018. По итогам III квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 205,6 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло совсем незначительно — на 0,5% (в III кв. але 2017 года – 204,7 тыс. ед.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом по сравнению с предыдущим кварталом, в июле-сентябре 2018 года количество выданных автокредитов сократилось на 1,8%, тогда как во II квартале 2018 года было выдано 209,4 тыс. автокредитов.



Сопоставление этих данных с данными аналитического агентства «Автостат» свидетельствует, что в III квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 50,3% от общих продаж, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 процентных пункта (в 3 квартале 2017 года — 53,5%). В кредит по-прежнему приобретается более половины всех проданных автомобилей.



В III квартале 2018 года наибольшее сокращение количества выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года были зафиксировано в Нижегородской (-13,4%) и Самарской (-11,9%) областях, а также в Республике Татарстан (-9,8%). В то же время в ряде регионов был отмечен рост выдачи автокредитов — в Свердловской области (+15,1%), Ханты-Мансийском АО (+13,2%) и Челябинской области (+7,3%).



«В последнее время выдача автокредитов в стране стабилизировалась. Рост практически прекратился, однако количество выданных автокредитов находится на стабильно высоком уровне. Интересно, что в разных регионах РФ тенденции в автокредитовании прямо противоположные. Примерно в половине из них мы видим рост выдачи автокредитования, а в другой — его сокращение. При этом если говорить о доле «кредитных» машин в структуре продаж, то она по-прежнему находится на высоком уровне. Это свидетельствует о том, что автокредитование продолжает оказывать серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов: ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками» — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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