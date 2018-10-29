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В отношении директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского подано заявление в полицию
29 октябрь 2018 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области передано заявление в отношении директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. Информацию об этом УрБК подтвердил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
По его словам, заявление поступило в полицию 26 октября 2018 года. Проводится проверка. Суть претензий в адрес А. Марчевского не уточняется.
По неофициальной информации, директора Екатеринбургского цирка проверят на предмет мошенничества и злоупотребления полномочиями.
На прошлой неделе в «Росгосцирке» заявили о грядущей отставке А. Марчевского с поста директора Екатеринбургского цирка. Кроме того, началась проверка деятельности Анатолия Марчевского.
По его словам, заявление поступило в полицию 26 октября 2018 года. Проводится проверка. Суть претензий в адрес А. Марчевского не уточняется.
По неофициальной информации, директора Екатеринбургского цирка проверят на предмет мошенничества и злоупотребления полномочиями.
На прошлой неделе в «Росгосцирке» заявили о грядущей отставке А. Марчевского с поста директора Екатеринбургского цирка. Кроме того, началась проверка деятельности Анатолия Марчевского.
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