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На Южном Урале за январь-сентябрь выявили более 500 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей
29 октябрь 2018 (16:07)
УрБК, Челябинск, 29.10.2018. В Челябинской области за 9 месяцев 2018 года было обнаружено 506 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. (за аналогичный период 2017 года — 362 шт.). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
В то же время продолжается тенденция по сокращению количества фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб. За январь-сентябрь 2018 года их было обнаружено 44 шт., за аналогичный период прошлого года — 84.
В целом за 9 месяцев 2018 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 563 поддельных денежных знака. Год назад было выявлено на сто штук меньше: 463 банкноты.
Количество выявленных фальшивых банкнот номиналом 500 руб. осталось почти на прежнем уровне: в этом году было обнаружено девять купюр, в прошлом году — восемь. За 9 месяцев 100-рублевую купюру подделывали один раз, в прошлом году она четыре раза становилась объектом внимания для фальшивомонетчиков. Также незначительно сократилось количество поддельных банкнот номиналом 50 руб.: в этом году было выявлено три поддельные банкноты этого номинал, годом ранее — пять.
Фальшивых десятирублевых купюр, так же как и новых денежных знаков номиналом 200 и 2 000 руб., за период январь-сентябрь 2018 года в Челябинской области выявлено не было.
В то же время за указанный период было обнаружено 11 поддельных долларов США: за весь прошлый год выявлено 8 шт. фальшивых банкнот.
В то же время продолжается тенденция по сокращению количества фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб. За январь-сентябрь 2018 года их было обнаружено 44 шт., за аналогичный период прошлого года — 84.
В целом за 9 месяцев 2018 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 563 поддельных денежных знака. Год назад было выявлено на сто штук меньше: 463 банкноты.
Количество выявленных фальшивых банкнот номиналом 500 руб. осталось почти на прежнем уровне: в этом году было обнаружено девять купюр, в прошлом году — восемь. За 9 месяцев 100-рублевую купюру подделывали один раз, в прошлом году она четыре раза становилась объектом внимания для фальшивомонетчиков. Также незначительно сократилось количество поддельных банкнот номиналом 50 руб.: в этом году было выявлено три поддельные банкноты этого номинал, годом ранее — пять.
Фальшивых десятирублевых купюр, так же как и новых денежных знаков номиналом 200 и 2 000 руб., за период январь-сентябрь 2018 года в Челябинской области выявлено не было.
В то же время за указанный период было обнаружено 11 поддельных долларов США: за весь прошлый год выявлено 8 шт. фальшивых банкнот.
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