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Коммерческие банки РФ за девять месяцев выдали более 1 млн ипотечных кредитов
29 октябрь 2018 (15:28)
УрБК, Москва, 29.10.2018. По предварительным данным, коммерческими банками РФ за девять месяцев 2018 года выдано 1 млн 038 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,078 трлн руб. За сентябрь выдано около 127 тыс. кредитов на сумму 262 млрд руб., сообщается в исследовании консалтинговой компании «Русипотека».
Средняя ставка предложения на вторичном рынке, как показывает индекс «Русипотеки», выросла с 9,72% в августе до 9,92% в сентябре, на первичном рынке — с 9,54% до 9,71%. При этом ставка предложения по рефинансированию клиентов сторонних банков повысилась в сентябре до 9,74% с 9,58% месяцем ранее.
В октябре индикаторы ставок предложения по всем продуктам продолжили увеличение. Средняя ставка предложения на вторичном рынке поднялась до 10,05%, на первичном — до 9,82%, ставка предложения по рефинансированию клиентов сторонних банков — до 9,89%.
«Ипотечное кредитование в течение сентября 2018 года развивалось устойчиво. Некоторое повышение ставок кредитования не оказало существенного влияния на выдачу. Можно предположить отложенный эффект от повышения из-за цикла подготовки ипотечной сделки», — поясняют аналитики.
Средняя ставка предложения на вторичном рынке, как показывает индекс «Русипотеки», выросла с 9,72% в августе до 9,92% в сентябре, на первичном рынке — с 9,54% до 9,71%. При этом ставка предложения по рефинансированию клиентов сторонних банков повысилась в сентябре до 9,74% с 9,58% месяцем ранее.
В октябре индикаторы ставок предложения по всем продуктам продолжили увеличение. Средняя ставка предложения на вторичном рынке поднялась до 10,05%, на первичном — до 9,82%, ставка предложения по рефинансированию клиентов сторонних банков — до 9,89%.
«Ипотечное кредитование в течение сентября 2018 года развивалось устойчиво. Некоторое повышение ставок кредитования не оказало существенного влияния на выдачу. Можно предположить отложенный эффект от повышения из-за цикла подготовки ипотечной сделки», — поясняют аналитики.
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