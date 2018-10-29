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Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 29.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 17,84 коп. до 65,81 руб., курс евро — на 37,41 коп. до 75, 04 руб.

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