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Жителя Екатеринбурга суд приговорил к лишению свободы за хранение поддельной иностранной валюты

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Евгения Людмера. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый обнаружил сайт, на котором среди прочего предлагалось приобрести поддельные банковские билеты Федерального резервного банка США высокого качества и различного номинала с доставкой курьерской службой экспресс-доставки.



Действуя из корыстных побуждений, осознавая преступность и наказуемость своих действий, используя компьютер, подключенный к интернету, Е. Людмер осуществил вход на сайт, где в чате вступил в переписку с его представителем об условиях приобретения поддельных банковских билетов. Согласно полученной через мессенджер инструкции, он разместил заказ на приобретение поддельных банковских билетов достоинством 100 долл. США в количестве 15 штук с осуществлением доставки. Затем, используя платежный терминал, произвел оплату за поддельные банкноты, внеся сумму, эквивалентную 695 долл. США, на номер, предоставленный продавцом.



Впоследствии подсудимый при получении от курьера посылки, в которой находились поддельные банковские билеты, был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела Е. Людмер пояснил, что планировал сбыть данные купюры во время отпуска.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Людмеру наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.



Материалы уголовного дела в отношении сбытчика поддельной иностранной валюты выделы в отдельное производство.

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