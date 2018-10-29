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В Свердловской области по итогам января-августа уровень безработицы составил 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. По итогам июня-августа 2018 года уровень безработицы в Свердловской области составил 4,8%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. На одну открытую вакансию в регионе приходилось 2,7% безработных, говорится в исследовании РИА «Новости».



Таким образом, на Среднем Урале уровень безработицы на 0,1% выше среднего по России (4,7%). В Челябинской области показатель еще больше отличается от среднероссийского и составляет 5,7%, несмотря на снижение на 0,5 п.п. к аналогичному периоду 2017 года.



По последним опубликованным данным Росстата, в стране численность рабочей силы в июне-августе 2018 года составила 76,2 млн человек, из них 3,5 млн человек классифицируются как безработные.



«В первой половине текущего года безработных было немногим больше и снижение их количества в летние месяцы могло бы объясняться сезонным фактором, но летом 2017 года безработных было на 299 тыс. человек больше, чем в текущем году. Численность безработных сокращается на фоне роста номинальных заработных плат (+11,1% по итогам января-июля 2018 года)», — отмечают авторы исследования.



Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, из 3,5 млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 26,4% составляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,6% — лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 35,3 года. При этом в среднем на поиск работы уходит 6,9 месяцев, но 25,6% безработных ищут работу 12 месяцев и более, что свидетельствует о застойном характере безработицы.



По мнению экспертов, во второй половине 2018 года уровень безработицы существенно меняться не будет. Но проблема кадров и их трудоустройства не теряет актуальности и требует комплексного подхода к решению, особенно с учетом повышения пенсионного возраста в России и связанных с этим изменений на рынке труда.

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