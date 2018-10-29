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Число россиян, которые экономят на одежде и отдыхе, за четыре года выросло на 8%

УрБК, Москва, 29.10.2018. Доля россиян, которые экономят на одежде и отдыхе, с 2014 года увеличилась с 17% до 25%. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Ромир» со ссылкой на собственное исследование.



В самой старшей возрастной категории участников опроса (60+) таким образом борются с повышением цен всего 16%. При этом среди молодежи до 24 лет на одежде и развлечениях экономит ровно треть — 33% респондентов. Среди доходных групп от шопинга и выходов в свет чаще отказываются люди со средними доходами — среди них о таком способе борьбы с повышением стоимости товаров и услуг заявили около трети (29%).



В то же время число респондентов, перераспределяющих расходы в пользу еды и покупок первой необходимости, за 4 года сократилось на 7% — с 32% до 25%. Доля россиян, которые перестали покупать слишком дорогие, по их мнению, продукты, стала немного меньше — 15%.



Реже всего к такому способу экономии прибегают самые молодые респонденты — 18-24 лет и 25-34 лет (12% и 18% соответственно). В возрастной группе старше 60 лет такой ответ дал 41% опрошенных. Среди доходных групп таким образом чаще всего экономит категория граждан с низкими доходами — 36%, на втором месте те, у кого средний доход — 19%. Зато среди группы с высокими доходами перераспределяет семейный бюджет в пользу продуктов или самых необходимых покупок всего 13%.



Примерно пятой части респондентов (19%), чтобы высвободить часть семейного бюджета, приходится отказываться от дорогостоящих покупок. За 4 года процент тех, кто выбрал этот вариант ответа, не изменился. Однако по сравнению с 2012 годом на крупных приобретениях экономит гораздо меньшее количество опрошенных. При этом без новой бытовой техники, путешествий и прочих больших затрат склонны обходиться как раз респонденты с высокими доходами — из них такой ответ дали 30%.



И только 8% россиян отметили, что зарабатывают достаточно и могут себя ни в чём не ограничивать. По сравнению с 2014 годом процент тех, кто в принципе не экономит, практически не изменился. Зато по сравнению с 2012 годом количество респондентов, выбравших такой вариант ответа, сократилось почти в два раза. Стоит отметить, что чаще всего о том, что могут себе позволить всё, что хотят, заявляли опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет — 14%.

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