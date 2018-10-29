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Сварщик из Росатома показал лучший результат на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Сварщик госкорпорации «Росатом» Виктор Коробейников, показавший лучший результат на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018, получил денежный приз в 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».



Напомним, V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 проходил с 25 по 27 октября в Екатеринбурге. На его площадке в 40 компетенциях соревновались 36 команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности. В 2018 году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.



В команду ГК «Росатом» вошли победители и призеры чемпионата AtomSkills-2018, который прошёл в Екатеринбурге с 30 июля по 3 августа. Экспертами выступили в том числе работники свердловских предприятий. Среди них — представители отраслевого центра компетенций (ОЦК) «Электроника» Белоярской АЭС Александр Золотарёв и Вадим Тукмачёв.



В этом году организаторы WorldSkills Hi-Tech 2018 решили отказаться от формирования рейтинга лучших корпоративных команд, отметив личные рекорды участников.



Так, по итогам чемпионата сертификат номиналом 1 млн руб. от фонда развития промышленности получил участник соревнований, набравший максимальное количество баллов. Им стал представитель ГК «Росатом» Виктор Коробейников. Сертификат «Мастер развития промышленности» победителю вручил директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца.



«Мы учредили эту премию, чтобы поощрить носителей уникальных компетенций — тех, кто овладел профессией на эталонном уровне. Или скажу проще: у кого золотые руки. Такие люди нужны заводам, промышленности, стране», — рассказал Р. Петруца.



Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев каждому золотому медалисту вручил сертификат на двухдневную экскурсию на Российский атомный ледокольный флот.



Отметим, что в этом году на одной площадке с российскими командами впервые состязались представители 15 стран, в том числе из Китая, Ирана, Индии, Пакистана, Кореи, Сингапура, Японии, Швейцарии и Бразилии.

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