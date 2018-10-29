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За 9 месяцев 2018 года более миллиона россиян не смогли выехать за границу из-за долгов по кредитам

УрБК, Москва, 29.10.2018. Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.



По данным службы, на 1 сентября этого года приставы взыскивали с россиян 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на 1,7 трлн руб. Средняя сумма долга составила 377 тыс. руб.



«Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации», — сообщили в ФССП.



На 1 сентября в числе невыездных находилось порядка 1,3 млн кредитных должников. По каждому второму производству (46%) обращено взыскание на доходы должников, по каждому 17-му производству наложен арест на имущество должников.



За первые восемь месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 млрд руб. Это на 5,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2017 года — тогда было взыскано 80,5 млрд руб.



Ранее в ФССП сообщили, что на 1 сентября всего под ограничением выезда находились 2,8 млн должников различных категорий — неплательщики алиментов, должники по штрафам, кредитам и так далее. На 1 сентября 2017 года — 1,6 млн. Больше всего постановлений об ограничении выезда было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области.

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