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В районе деятельности УГМК в Свердловской области зафиксирован выброс токсичных веществ в атмосферу

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В Ревде зафиксирован выброс диоксида азота, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.



По данным ведомства, проведенные меры показали, что предельно допустимая концентрация по диоксиду азота была превышена в 1,1 раза (до 1,4 ПДКмр). Источник загрязнения не уточняется.



Диоксид азота является высокоопасным газом. Предельно допустимая концентрация по диоксиду азота составляет до 0,04 мг/м3. Источник выброса в Ревде в министерстве не указывают.



Отметим, что в Ревде осуществляют деятельность четыре градообразующих предприятия. Два из них принадлежат УГМК — ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Также там расположены АО «НЛМК-Урал» и ОАО «Ревдинский кирпичный завод».

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