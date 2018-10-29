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В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег

УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание мокрого снега. Об этом предупреждают синоптики Уральского Гидрометцентра.



«Ночью и днем 29 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный ветер 25 м/с и более, в Челябинской и Свердловской областях сильный снег, мокрый снег, на юге Челябинской области с дождем, сильное налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, на дорогах гололедица, в горах Челябинской области сильная», — говорится в сообщении синоптиков.

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