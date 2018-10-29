Новости дня

В сентябре 2018 года россияне взяли в банках кредитов на 722,41 млрд рублей

УрБК, Москва, 29.10.2018. В сентябре 2018 года было выдано 3,30 млн кредитов на 722,41 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 2%, а объемы кредитования — на 38% по сравнению с сентябрем прошлого года, когда было выдано 3,24 млн кредитов на 523,81 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) на основе подведенных итогов III квартала 2018 года.



Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году стал сегмент потребительских кредитов, их количество снизилось на 2%, а объемы кредитования увеличились на 48%. В сентябре 2018 года было выдано 2,18 млн потребительских кредитов на 387,88 млрд руб. против 2,21 млн кредитов на 261,78 млрд руб. годом ранее.



Количество новых ипотечных кредитов выросло на 18% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 30%. В сентябре 2018 года было выдано 104,85 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 218,28 млрд руб., годом ранее — 89,22 тыс. кредитов на 167,89 млрд руб.



Количество новых кредитных карт выросло на 22% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%. В июле-сентябре 2018 г. было выдано 3,06 млн новых карт с общим лимитом 222,65 млрд руб., годом ранее — 2,51 млн карт на 150,75 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 21%: с 60 до 73 тыс. руб.



Всего в III квартале текущего года было выдано 10,51 млн новых кредитов общим объемом 2,24 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 9%, при этом объемы кредитования увеличились на 45%. За аналогичный период 2017 года было выдано 9,68 млн кредитов на 1,54 трлн руб. Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт и ипотеки.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: