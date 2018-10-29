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ММК в очередной раз признан самым благоустроенным предприятием Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 29.10.2018. В Магнитке подведены итоги конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска 2018 года». В очередной раз среди отличившихся — компании, входящие в Группу ПАО «ММК», сообщает пресс-служба Группы.



Об итогах конкурса доложил на большом аппаратном совещании начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города Александр Печкарев.



«Мы проводим этот конкурс уже в 11-й раз. Участники предоставили на суд организаторов материалы в виде альбомов, иллюстрирующих подход руководства и коллектива компании к вопросам благоустройства», — рассказал он.



Всего в конкурсе приняли участие 17 организаций города, из них призовые места распределялись по трем группам. Учитывались материалы, которыми облицованы фасады, вывески и декоративные растения. Отмечено, что организации-участники придают большое значение озеленению, созданию новых клумб и мест для отдыха сотрудников. По сравнению с 2017 годом увеличились площади благоустроенных территорий, предприятия презентовали новые приемы в оформлении.



В группе «Промышленные организации группы компаний ПАО «ММК» первое место присудили ПАО «Магнитогорский Металлургический комбинат» и подразделению ООО «Механоремонтный комплекс» — цеху по ремонту металлургического оборудования номер три. Второе место досталось ООО «Автотранспортное управление», третье место — ООО «Огнеупор» и ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод».



В группе «Промышленные, многопрофильные и прочие организации» первое место разделили между собой АО «Уральская вагоноремонтная компания» и АО «Прокатмонтаж». Второе место у вагонного ремонтного депо Магнитогорск — обособленного структурного подразделения АО «Вагонная ремонтная компания-1». Третье место досталось ООО «Магнитогорская энергетическая компания».



В группе «Муниципальные организации» первое место заслужили МП трест «Водоканал» и АО «Горэлектросеть», второе место — МП трест «Теплофикация», а третье место присуждено МП «Магнитогорский городской транспорт».



Вопросам благоустройства на Магнитогорском металлургическом комбинате традиционно уделяется большое внимание. Многочисленные посетители (как известно, на предприятии активно развивается промышленный туризм и открыто несколько экскурсионных маршрутов) всегда отмечают чистоту и благоустроенность на территории комбината.



Контроль за вопросами благоустройства обеспечивает группа планирования и контроля услуг по содержанию и благоустройству территории ММК, входящая в состав административного отдела. В числе этих вопросов — очистка от снега, озеленение, полив, уборка мусора, ремонт дорог и проведение субботников на площади более 4 млн кв. м., из которых 1,5 млн кв. м. занимают дороги, почти 3 млн — газоны, цветники разбиты на площади более 3 тыс. кв. м. На промплощадке высажено около 100 тыс. деревьев и кустарников, которые также требуют ухода. В результате ММК в течение многих лет одерживает победу в конкурсе на самое благоустроенное предприятие Магнитогорска.

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