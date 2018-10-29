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«Екатеринбург Арену» закроют на 4 месяца из-за проблем с содержанием газона

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Футбольные матчи на «Екатеринбург Арене» будут прерваны до марта 2019 из-за проблем с содержанием газона. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».



«Данная мера является вынужденной и обусловлена климатическими условиями уральского региона, а также календарем Чемпионата России. В первой части сезона газон «Екатеринбург Арены» выдержал уже 8 официальных матчей российской премьер-лиги. Температура воздуха на Урале при этом не становилась выше, и обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнее», — говорится в сообщении.



Если матчи на главном стадионе Екатеринбурга будут продолжены, то в 2019 году специалисты не успеют подготовить поле для следующих матчей. Оставшиеся в 2018 году две игры ФК «Урал» проведет на стадионе Уральской Футбольной академии на улице Фестивальной.



Напомним, в начале августа 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил вывести объекты ЧМ-2018, включая «Екатеринбург Арену», на самоокупаемость.



Отметим, что содержание главного стадиона уральской столицы оценивается на сумму 360 млн руб. в год.

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