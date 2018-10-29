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Представитель ПНТЗ получил награду за вклад в развитие образования Первоуральска
29 октябрь 2018 (10:14)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ (ЧТПЗ) Александр Ханин получил благодарственное письмо от управления образования городского округа Первоуральск.
Как следует из документа за подписью начальника управления Елены Югфельд, Александр Ханин награжден за многолетнее, активное сотрудничество и поддержку системы образования в Первоуральске.
«Наши совместные усилия по воспитанию и образованию подрастающего поколения вносят неоценимый вклад в развитие и процветание нашего родного города», — говорится в тексте письма.
Ранее командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александр Попов наградил представителей ЧТПЗ и ПНТЗ (входит в ЧТПЗ) благодарственными письмами за помощь, оказанную в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге.
Как следует из документа за подписью начальника управления Елены Югфельд, Александр Ханин награжден за многолетнее, активное сотрудничество и поддержку системы образования в Первоуральске.
«Наши совместные усилия по воспитанию и образованию подрастающего поколения вносят неоценимый вклад в развитие и процветание нашего родного города», — говорится в тексте письма.
Ранее командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александр Попов наградил представителей ЧТПЗ и ПНТЗ (входит в ЧТПЗ) благодарственными письмами за помощь, оказанную в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге.
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