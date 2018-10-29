Новости дня

Цены на дома и коттеджи в Свердловской области за год увеличились в среднем на 22%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Дома и коттеджи в Екатеринбурге за год выросли в цене в среднем на 15%, а на территории Свердловской области — на 22%. Об этом сообщает пресс-служба сайта по подбору недвижимости N1.RU со ссылкой на собственное исследование.



По подсчётам аналитиков, средняя цена дома в Екатеринбурге возросла почти на 15% до 5,7 млн руб., а в области на 24% — до 3,5 млн руб. Средние цены на коттеджи поднялись не так существенно — на территории города на 6,5%, до 12,9 млн руб., а в области — почти на 10% до 8,8 млн руб. за средний объект. Самыми подорожавшими направлениями выезда из города стали Нижнетагильский тракт, где в данный момент самые высокие средние цены, а также Новомосковский и Тюменский тракты.



«На рынке недвижимости сейчас традиционный сезонный подъём. Средние цены растут в основном за счет появления новых объявлений. При этом объекты, которые были выставлены на продажу достаточно давно, как правило, в цене либо не меняются, либо дешевеют», — отметила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



Средний размер особняков и прилегающих к ним участков за год практически не изменился. Так, средняя площадь дома в продаже сейчас — 109 кв. м, коттеджа — 214 кв. м. Площадь участка у обоих видов объектов — около 20 соток. Треть всех коттеджей в продаже сейчас находится на территории Екатеринбурга, еще по 20% — в направлении Тюменского и Челябинского трактов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: