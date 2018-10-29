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В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками МММЗ пятьдесят лет назад
29 октябрь 2018 (09:05)
УрБК, Магнитогорск, 29.10.2018. В Магнитогорске открыли «капсулу времени», заложенную работниками Магнитогорского метизно-металлургического завода пятьдесят лет назад. Об этом сообщает управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
В капсуле находилось послание потомкам, которое оставили комсомольцы, работники Магнитогорского метизно-металлургического завода, когда ВЛКСМ отмечал 50-летие. За прошедшие годы пригласительные билеты на митинг, посвящённый 100-летию комсомола и вскрытию капсулы, получили 103 человека.
Спустя полвека на площади перед заводоуправлением «ММК-МЕТИЗ» состоялось торжественное открытие капсулы с обращением к будущим поколениям. Среди тех, кто участвовал в церемонии, и Анатолий Макеев, почетный гражданин Магнитогорска. В 1968-ом ему было двадцать семь лет, и он принимал непосредственное участие в составлении текста обращения и церемонии закладки капсулы времени.
«Мы очень хотели, чтобы каждое следующее поколение давало чуть больше, чем дали мы, и страдало чуть меньше, чем мы», — рассказал ветеран.
Зачитать обращение комсомольцев шестидесятых годов к грядущим поколениям доверили председателю совета молодежи ОАО «ММК-МЕТИЗ» Василию Комлеву.
После митинга капсула вместе с текстом обращения была передана на хранение в музей ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В капсуле находилось послание потомкам, которое оставили комсомольцы, работники Магнитогорского метизно-металлургического завода, когда ВЛКСМ отмечал 50-летие. За прошедшие годы пригласительные билеты на митинг, посвящённый 100-летию комсомола и вскрытию капсулы, получили 103 человека.
Спустя полвека на площади перед заводоуправлением «ММК-МЕТИЗ» состоялось торжественное открытие капсулы с обращением к будущим поколениям. Среди тех, кто участвовал в церемонии, и Анатолий Макеев, почетный гражданин Магнитогорска. В 1968-ом ему было двадцать семь лет, и он принимал непосредственное участие в составлении текста обращения и церемонии закладки капсулы времени.
«Мы очень хотели, чтобы каждое следующее поколение давало чуть больше, чем дали мы, и страдало чуть меньше, чем мы», — рассказал ветеран.
Зачитать обращение комсомольцев шестидесятых годов к грядущим поколениям доверили председателю совета молодежи ОАО «ММК-МЕТИЗ» Василию Комлеву.
После митинга капсула вместе с текстом обращения была передана на хранение в музей ОАО «ММК-МЕТИЗ».
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