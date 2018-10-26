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В Минсельхозе опровергли данные о дефиците сахара

УрБК, Москва, 26.10.2018. Минсельхоз РФ объяснил увеличение оптовых цен на сахар на 50% по отношению к сентябрю 2017 года, сообщает РИА «Новости».



Как полагают в ведомстве, при существующей ранее цене производители сахара не могли обеспечить стабильную работу производства и переработки и наращивать экспортный потенциал. Вместе с тем предпосылок для дефицита товара в стране в Минсельхозе РФ не видят.



«Внутреннее потребление сахара составляет около 5,8 млн т и при производстве не менее 6 млн т в год с учетом переходящих запасов на начало 2018 года (4,8 млн т) полностью обеспечивается. В этой связи предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется», — отметили в министерстве.



Ранее Минсельхоз РФ опубликовал отчет, согласно которому оптовые цены на сахар вернулись к уровню 2016 года — 35,98 руб. за кг. С начала 2018 года рост цен составил 43,9%.



Напомним, что осенью 2014 году резко подорожала гречка (на 85%), что спровоцировало панику среди населения. Уже к концу ноября потребители начали массово скупать крупы и соль. Причины резкого роста цен на гречку так и не были до конца выяснены.

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